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Политика

02:53

Япония введет санкции против 160 физических и юридических лиц из РФ – СМИ

политика

Фото: depositphotos/denisismagilov

Правительство Японии расширит индивидуальные и экспортные санкции против российских физических лиц и организаций. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что соответствующее заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида саммите G7.

Как уточняется, Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из РФ, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных с оборонным сектором.

Ранее сообщалось, что США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству. Он получил название Partners in the Blue Pacific (PBP). Новый альянс ставит своей целью поддержку тихоокеанского регионализма. Кроме того, планируется расширять сотрудничество с другими странами региона и мира.

До этого сообщалось, что Япония вводит запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Ограничения вступят в силу 17 июня в рамках нового пакета санкций в связи с решением японского кабмина о введении запрета на поставку в РФ продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры.

Также сообщалось, что японская корпорация – производитель точного машинного оборудования DMG Mori Seiki полностью вышла из российского бизнеса. По словам президента компании Масахико Мори, данный шаг связан с возможностью подпасть под антироссийские санкции, так как производимые корпорацией станки могут быть использованы в военных целях.

В середине мая Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию. В данный перечень попали в том числе 3D-принтеры, а также оборудование для проведения квантовых вычислений.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Япония вводит дополнительные санкции против РФ

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Сюжет: Санкции

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