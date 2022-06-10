Россия лишит Японию права на вылов рыбы у Курил

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Российские власти изымут у Японии право на вылов рыбы у Курильских островов из-за отказа заплатить за соответствующую квоту, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы уже, по сути дела, ограничили (экспорт рыбы. – Прим. ред.), причем ограничили именно их усилиями – они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято", – сказал Трутнев.

По его словам, подобными действиями Япония наказывает сама себя.

7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, поскольку Токио замораживает выплаты, полагающиеся по соглашению, заключенному еще в 1998 году.

В японском МИД, в свою очередь, заявили, что консультации с Москвой будут продолжены после решения России приостановить межправительственное соглашение. Представитель ведомства указал, что диалог с РФ нужен, чтобы дать возможность рыбакам Японии продолжить деятельность.