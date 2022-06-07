Япония вводит новый пакет санкций против банков РФ и Белоруссии

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Япония добавила в санкционный список еще несколько российских банков. Об этом сообщается на сайте японского МИД.

Согласно документу, под ограничительные меры подпали Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции. В рамках нового пакета санкций активы данных кредитных организаций будут заморожены.

Также вводится запрет на экспорт в Россию товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры.

В начале мая глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что новые санкции против РФ подразумевают в том числе заморозку активов 140 российских физических лиц и расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, которые связаны с военно-промышленным комплексом России.

В середине апреля Япония утвердила санкции против 398 россиян и 28 организаций из РФ. Ограничительным мерам подверглись в том числе депутаты Госдумы, командующий ВВС Сергей Дронов, главком ВМФ РФ Николай Евменов и главком сухопутных войск Олег Салюков. Также в список включены Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.

В качестве ответных мер Россия ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать в страну. В МИД РФ подчеркнули, что Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету страны.

