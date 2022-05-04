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Россия ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать в страну.

"Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", – отмечается на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету страны.

Ранее в МИД РФ отреагировали на подготовку ЕС новых антироссийских санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия испытает боль от санкций Брюсселя, только если они будут предусматривать отмену самого Евросоюза.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.