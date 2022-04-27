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Москва высылает 8 сотрудников посольства Японии, они должны покинуть территорию России до 10 мая, говорится на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что с начала российской спецоперации на Украине Токио взял враждебный антироссийский курс.

"Активно включившись в режиссируемую Западом оголтелую кампанию по распространению клеветы в адрес нашей страны, администрация Фумио Кисиды пошла на беспрецедентные для современных российско-японских отношений шаги, разрушающие накопленный за долгие годы позитив взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что японская сторона встала на поддержку неонацистских формирований, которые действуют на Украине. Токио оказывает Киеву политическую, экономическую и военную помощь.

Ранее Япония объявила персонами нон грата восемь российских дипломатов. Российский МИД сообщил, что даст соответствующий ответ.

Также в Японии выразили обеспокоенность влиянием антироссийских санкций на экономику страны. По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, власти страны намерены пристально следить за развитием ситуации, в том числе правительство планирует вскоре создать экспертную группу по вопросам возобновляемых источников энергии.

Кроме того, Япония утвердила дополнительные санкции против России. В санкционный список вошли 398 человек и 28 компаний. Ограничительным мерам подверглись в том числе депутаты Госдумы, командующий ВВС Сергей Дронов, главком ВМФ РФ Николай Евменов и главком сухопутных войск Олег Салюков.

