В Японии заявили, что продолжат консультации с Россией по соглашению о морском промысле

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Япония намерена продолжить консультации с Москвой после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, заявили в японском МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства этой страны указал, что диалог с РФ нужен, чтобы дать возможность рыбакам Японии продолжить деятельность.

"Вызывает сожаление тот факт, что Россия в одностороннем порядке объявила о приостановке соглашения, как если бы проекты сотрудничества с Сахалинской областью являлись предварительным условием для выполнения договора", – приводятся слова представителя МИД Японии на сайте телеканала NHK.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в рамках промысла на море, поскольку Токио замораживает выплаты, полагающиеся по соглашению, заключенному еще в 1998 году.

Кроме того, указали в российском внешнеполитическом ведомстве, Япония затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. Именно эта исполнительная бумага является ключевым элементом договора правительств РФ и Японии.

