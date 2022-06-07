РФ приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

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Министерство иностранных дел РФ сообщило о приостановке реализации соглашения с Японией о сотрудничестве в рамках промысла на море. Об этом сообщает ТАСС.

В комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой указано, что в Токио замораживают выплаты в области промысла морских живых ресурсов по договору, заключенному еще в 1998 году.

По словам Захаровой, речь идет о затягивании процесса подписания документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. Именно эта исполнительная бумага является ключевым элементом договора правительств РФ и Японии.

В МИД РФ выразили сожаление в связи с приостановкой соглашения, которое ранее позволяло японским рыбакам осуществлять промысел у южных Курильских островов в рамках выделяемой со стороны России квоты.

Ранее политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг оценил ситуацию о возможном признании Южных Курил оккупированными территориями. По мнению эксперта, такое действие Японии приведет к невозможности заключения мирного договора с Россией.