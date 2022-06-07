РФ приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство иностранных дел РФ сообщило о приостановке реализации соглашения с Японией о сотрудничестве в рамках промысла на море. Об этом сообщает ТАСС.
В комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой указано, что в Токио замораживают выплаты в области промысла морских живых ресурсов по договору, заключенному еще в 1998 году.
По словам Захаровой, речь идет о затягивании процесса подписания документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. Именно эта исполнительная бумага является ключевым элементом договора правительств РФ и Японии.
В МИД РФ выразили сожаление в связи с приостановкой соглашения, которое ранее позволяло японским рыбакам осуществлять промысел у южных Курильских островов в рамках выделяемой со стороны России квоты.
Ранее политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг оценил ситуацию о возможном признании Южных Курил оккупированными территориями. По мнению эксперта, такое действие Японии приведет к невозможности заключения мирного договора с Россией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: