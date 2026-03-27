Рубио допустил, что США направят оружие, предназначавшееся для Киева, на Ближний Восток

Предназначавшееся для Украины оружие будет перенаправлено на Ближний Восток, допустил госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

По его словам, пока этого не произошло, но это может случиться. Рубио добавил, что речь идет о продаже вооружений по программе PURL, за которые заплатила НАТО.

"Это наше оружие <...> в случае военной нужды, будь то с целью пополнения запасов или выполнения задач в национальных интересах США, мы всегда будем на первом месте, если речь идет о нашем оборудовании", – цитирует его ТАСС.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В свою очередь,финский лидер Александр Стубб отмечал, что НАТО разделилось на две части – Глобальный Север защищает либеральный миропорядок, а Глобальный Запад ориентирован на заключение сделок. По словам главы государства, Европа не должна помогать американской стороне в борьбе с Ираном, так как конфликт никак не затрагивает страны Альянса.