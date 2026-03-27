Подполковник Дэвис: Иран может использовать наземную операцию как ловушку для США

Иран может позволить американским военным высадиться на своей территории и использовать их наземную операцию как ловушку. Об этом в соцсети Х написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, передает RT.

"Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее", – говорится в посте.

Между тем в западных СМИ все чаще пишут о возможной высадке американского десанта для захвата одного или нескольких островов в Иране. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с радио КП сказал, что такая операция повлечет за собой тысячи погибших солдат Соединенных Штатов.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп оказался в тяжелой ситуации, поскольку он рассчитывал победить за 3 дня, а бои продолжаются 27 дней.

"Трампу нужно решение, которое позволит ему красиво выйти из создавшейся ситуации. Он уже не раз заявлял, что одержал победу, практически уничтожив и ВВС, и ВМФ, и систему ПВО Ирана. Но притом военно-промышленный комплекс Ирана и оборонные структуры функционируют", – сказал Кнутов.

Он отметил, что Исламская Республика сохраняется за счет своих подземных тоннелей: ракетные установки выезжают из-под земли, выполняют пуски, а затем уезжают обратно. Эта стратегия, уточнил эксперт, срабатывает, и обстоятельства вынуждают главу Белого дома готовить наземную операцию.

"Сообщалось о переброске 4 тысяч морпехов, 3 тысяч десантников и 10 тысяч пехотинцев. Но 1 дивизия при поддержке 2–3, даже 4 бригад – они ничего не сделают. Многие тысячи гробов поедут в США", – добавил собеседник.

Эксперт считает, что если американские военные высадятся на иранском берегу на севере Ормузского пролива, то "их там перебьют как куропаток", поскольку войскам там "не за что будет зацепиться".

"Да, при поддержке бомбардировочной авиации и ракетной поддержке с кораблей и баз Штатов в заливе они смогут справиться с высадкой многотысячного десанта – но каковы будут потери?" – задался вопросом эксперт.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Документ был распространен через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника, сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

По данным СМИ, Иран ответил на предложение, потребовав прекращения агрессии против республики и создания условий для предотвращения новых конфликтов в будущем.

В свою очередь, востоковед Николай Севостьянов допустил временное перемирие между США и Ираном, однако выход на устойчивые соглашения на нынешней этапе он счел маловероятным.