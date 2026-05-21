Теракт на железной дороге предотвращен в Крыму

Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на железной дороге в городе Керчи в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ФСВНГ, передает РИА Новости.

По информации ведомства, теракт планировали украинские спецслужбы, которые завербовали 32-летнего жителя Керчи. В интернете он изучил информацию о работе со взрывными устройствами и должен был подорвать участок железной дороги, который ВС РФ используют для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами.

По указанию куратора мужчина приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и прятал их у себя в квартире.

Было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта, мужчину задержали. Южный окружной военный суд признал злоумышленника виновным и направил его на принудительное лечение.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области. Силовики задержали украинского гражданина, который получал указания от представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы.

