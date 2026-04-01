01 апреля, 10:08

Происшествия

Трое россиян осуждены за подготовку терактов по заданию СБУ

Военные суды приговорили трех граждан России к заключению на сроки от 17 до 20 лет. Они признаны виновными в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб, в частности, в отношении высокопоставленных сотрудников Минобороны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ЦОС, две жительницы Ленинградской области и житель Удмуртии добровольно вышли на связь с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер Telegram, рассчитывая на вознаграждение и последующее получение политического убежища на Украине или в странах Евросоюза.

От кураторов они получили указания подготовить теракты в отношении высшего командного состава Минобороны РФ, члена правительства Луганской Народной Республики (ЛНР), а также диверсии на объектах военно-промышленного комплекса железнодорожной инфраструктуры.

В ФСБ уточнили, что по местам жительства задержанных в ходе обысков были обнаружены и изъяты крупные партии взрывчатки, компоненты для ее производства, электродетонаторы, инструкции по созданию самодельных взрывных устройств, а также средства коммуникации, использовавшиеся для связи с украинскими спецслужбами.

Суд признал фигурантов виновными в госизмене, приготовлении к террористическому акту и диверсии, пособничестве в диверсии, а также в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Назначенное наказание – от 17 до 20 лет лишения свободы с дополнительными крупными штрафами.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий ОПК в Подмосковье. Диверсию планировал реализовать россиянин, работавший на заводе и действовавший по заданию украинских спецслужб. Силовики попытались задержать преступника в момент изъятия у него самодельного взрывного устройства, однако он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

