31 марта, 10:28

Происшествия

ФСБ заявила о причастности украинского шпиона к удару по Белгородской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Взятый под стражу в Белгородской области украинский шпион передавал противнику данные, которые поспособствовали нанесению удара ВСУ и гибели людей. Это следует из распространенного пресс-службой ЦОС ФСБ России видео допроса.

По словам злоумышленника, сведения он предоставлял своему другу, работающему в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Попросил передать данные о скоплении войск РФ в поселке, после чего был нанесен там удар. Потом он у меня спрашивал, сколько было жертв. <...> Жертвы были, в скорой помощи были, это точно знаю", – сказал задержанный.

Также он признался, что пособничество предполагало вознаграждение, которое он получал через игровые автоматы.

О задержании злоумышленника стало известно утром 31 марта. Гражданин Украины 1990 года рождения был завербован через иностранный мессенджер для сбора информации о ситуации в приграничной зоне Белгородской области.

Известно, что по заданию украинской разведки мужчина установил координаты расположения солдат и военной техники ВС РФ в одном из муниципальных образований региона и передал их своим кураторам. В дальнейшем сведения были использованы для нанесения ракетно-бомбовых ударов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

