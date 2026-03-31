ФСБ заявила о причастности украинского шпиона к удару по Белгородской области

Взятый под стражу в Белгородской области украинский шпион передавал противнику данные, которые поспособствовали нанесению удара ВСУ и гибели людей. Это следует из распространенного пресс-службой ЦОС ФСБ России видео допроса.

По словам злоумышленника, сведения он предоставлял своему другу, работающему в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Попросил передать данные о скоплении войск РФ в поселке, после чего был нанесен там удар. Потом он у меня спрашивал, сколько было жертв. <...> Жертвы были, в скорой помощи были, это точно знаю", – сказал задержанный.

Также он признался, что пособничество предполагало вознаграждение, которое он получал через игровые автоматы.

О задержании злоумышленника стало известно утром 31 марта. Гражданин Украины 1990 года рождения был завербован через иностранный мессенджер для сбора информации о ситуации в приграничной зоне Белгородской области.

Известно, что по заданию украинской разведки мужчина установил координаты расположения солдат и военной техники ВС РФ в одном из муниципальных образований региона и передал их своим кураторам. В дальнейшем сведения были использованы для нанесения ракетно-бомбовых ударов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о шпионаже.