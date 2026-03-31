В Белгородской области задержан передававший данные о позициях ВС РФ украинский шпион

Силовики задержали в Белгородской области агента украинских спецслужб по обвинению в передаче данных о местах дислокации российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Злоумышленником оказался гражданин Украины 1990 года рождения. ФСБ выяснила, что он был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины через иностранный мессенджер. В его обязанности за денежное вознаграждение входил сбор информации о ситуации в приграничной зоне Белгородской области.

В частности, по заданию украинской разведки мужчина установил координаты расположения солдат и военной техники ВС РФ в одном из муниципальных образований региона и передал их своим кураторам. В дальнейшем сведения были использованы для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о шпионаже. Наказание по статье предполагает до 20 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, однако оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

На фоне случившегося ФСБ вновь предупредила о продолжающейся активности украинских спецслужб по поиску в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская) потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Однако подобное сотрудничество с противником грозит привлечением к уголовной ответственности и вынесением соответствующего наказания.

Ранее в Крыму задержали мужчину, который по указке украинских спецслужб собирал информацию о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передавал ее противнику.

45-летний мужчина отправлял украинской стороне фотографии военной техники. Это позволяло отслеживать патрулирование воздушного пространства и охрану объектов топливно-энергетического комплекса.