27 марта, 10:17

Происшествия

Житель Ульяновска задержан по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Российские спецслужбы задержали 20-летнего жителя Ульяновска по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным спецслужб, мужчина по поручению сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) собирал информацию о предприятии, которое разрабатывает и выпускает БПЛА в интересах Минобороны РФ. При этом в ФСБ указали, что данные дроны активно используются во время проведения спецоперации.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил 58-летнюю жительницу Московской области к 18 годам исправительной колонии общего режима за госизмену. Кроме того, ей дополнительно были назначены штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы после отбывания основного наказания.

По данным прокуратуры, подсудимая в феврале 2024 года сделала фото- и видеофиксацию стоянки с бронетехникой Вооруженных сил РФ. Полученные данные она отправила представителю службы безопасности Украины в одной из соцсетей. Незаконные действия были пресечены работниками ФСБ.

