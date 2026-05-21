Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:26

Культура

Спецпрограмму ко Дню славянской письменности подготовили в Музее "Слово" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Спецпрограмма ко Дню славянской письменности и культуры ждет посетителей Музея "Слово" на ВДНХ в предстоящие выходные, 23 и 24 мая. Кроме того, 24-го числа культурное учреждение отметит свое семилетие, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

23 мая в 12:00 все желающие приглашаются на лекцию "Слово для славян: как Кирилл и Мефодий создали новую цивилизацию". Им расскажут о том, как славянская письменность повлияла на развитие разных народов.

В этот же день в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 гости смогут увидеть иммерсивный спектакль "Все это лишь слова". Зрители станут полноправными участниками действия, пообщавшись в том числе с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Сергеем Есениным, Борисом Рыжим, Анной Ахматовой, Михаилом Ломоносовым, Александром Блоком и Евгением Евтушенко.

24 мая в 12:00 и 17:00 состоится экскурсия "Перо и слово: традиции рукописного текста". Участники узнают о создании книг, материалах и стилях письма. Они также смогут порассуждать на тему необходимости сохранения навыка ручного письма в мире современных технологий.

В 14:00 и 19:00 пройдет экскурсия "Братья, подарившие письменность славянам" об истории Кирилла и Мефодия. В 15:00 состоится лекция-концерт "Поэт устный / поэт письменный". С участниками пообщается филолог и сказитель Александр Маточкин, который расскажет об отличиях устной и письменной поэзии. Там в живом исполнении прозвучат народные песни и песни на стихи знаменитых поэтов и музыкантов.

Помимо этого, в 15:00 пройдет мастер-класс по каллиграфии, где сначала гостям расскажут о славянской письменности и инструментах для письма. После этого можно будет поупражняться в отрисовке буквицы, используя золотые и красные краски, а также тушь.

Ранее сообщалось, что тематическая программа ко Всемирному дню пчел состоится в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева и "Биокластере" 23 мая. Гости смогут посетить мастер-классы, лекции и услышать интересные истории о разных насекомых. В павильоне № 28 "Пчеловодство" можно будет посетить выставку "Жужжащий мир".

Читайте также


культурагород

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика