Арестован владелец опрокинувшейся на Байкале аэролодки

Арестован владелец аэролодки, из-за опрокидывания которой на Байкале погибли люди, сообщили ТАСС в Железнодорожном районном суде города Улан-Удэ.

Отмечается, что его взяли под стражу. Кроме того, под домашний арест отправлен судоводитель.

Инцидент произошел 19 мая. В результате погибли 5 человек. При этом на борту лодки, максимальная вместимость которой составляет 12 пассажиров, находились 17 туристов без спасательных жилетов.

Минздрав Бурятии оценил состояние пострадавших как удовлетворительное. Причиной случившегося могли стать брак судна, ветреная погода или перегруз. Глава республики Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших.

Водителю и владельцу лодки предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в оказании небезопасных услуг.

По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, у которого не было соответствующих прав. Сами задержанные уже признали вину.

