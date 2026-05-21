FT: мировые цены на сывороточный протеин выросли в 5 раз за 3 года

Мировые цены на изолят сывороточного протеина за последние 3 года выросли в 5 раз, достигнув 28 тысяч евро за тонну. Об этом сообщает Financial Times.

Это более чем в 4 раза превышает темпы роста цен на сыр и сливочное масло. Причина, как утверждается, кроется в резком росте потребительского спроса на продукты с повышенным содержанием белка, протеиновые порошки и коктейли.

Еще недавно сыворотка считалась ингредиентом для производства сыра и других молочных изделий, однако теперь она превратилась в самостоятельное сырье с глобальным охватом.

"Это меняет всю экономику молочной промышленности. Раньше это был продукт без особой ценности. А теперь сыр может стать побочным продуктом производства сыворотки", – приводятся слова аналитика Expana Хосеа Саиса.

Компании активно перерабатывают жидкий молочный продукт путем фильтрации, получая изолят сывороточного протеина, который применяется в спортивных добавках, йогуртах, хлебе, снеках и напитках. Крупнейшие европейские производители, такие как Arla и FrieslandCampina, вложили значительные средства в модернизацию переработки, но даже они с трудом справляются с растущим спросом.

По оценкам аналитиков, эти компании уже распродали запасы изолятов до июня – июля, что ограничило доступность продукции на спотовом рынке и привело к резкому удорожанию.

