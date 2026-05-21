Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 16:21

Экономика
Главная / Новости /

FT: мировые цены на сывороточный протеин выросли в 5 раз за 3 года

Мировые цены на сывороточный протеин выросли из-за спроса на продукты с повышенным белком

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Мировые цены на изолят сывороточного протеина за последние 3 года выросли в 5 раз, достигнув 28 тысяч евро за тонну. Об этом сообщает Financial Times.

Это более чем в 4 раза превышает темпы роста цен на сыр и сливочное масло. Причина, как утверждается, кроется в резком росте потребительского спроса на продукты с повышенным содержанием белка, протеиновые порошки и коктейли.

Еще недавно сыворотка считалась ингредиентом для производства сыра и других молочных изделий, однако теперь она превратилась в самостоятельное сырье с глобальным охватом.

"Это меняет всю экономику молочной промышленности. Раньше это был продукт без особой ценности. А теперь сыр может стать побочным продуктом производства сыворотки", – приводятся слова аналитика Expana Хосеа Саиса.

Компании активно перерабатывают жидкий молочный продукт путем фильтрации, получая изолят сывороточного протеина, который применяется в спортивных добавках, йогуртах, хлебе, снеках и напитках. Крупнейшие европейские производители, такие как Arla и FrieslandCampina, вложили значительные средства в модернизацию переработки, но даже они с трудом справляются с растущим спросом.

По оценкам аналитиков, эти компании уже распродали запасы изолятов до июня – июля, что ограничило доступность продукции на спотовом рынке и привело к резкому удорожанию.

Ранее спортивный врач Илья Мелехин предупредил, что от спортивного питания можно набрать лишний вес. По его словам, предназначенные для атлетов продукты обычно содержат много калорий, которые должны расходоваться во время тренировок. Если же человек занимается в зале не слишком интенсивно, возникает риск набора жировой прослойки, а не мышц.

Ученый заявил о способности порошкового протеина вызывать рак

Читайте также


экономикаеда

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика