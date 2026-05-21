Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 4% в апреле

"Автостат" зафиксировал рост продаж люксовых автомобилей в России в апреле на 4% по сравнению с прошлым годом. Реализована 81 машина – это рекордный показатель за последние 4,5 года, передает пресс-служба агентства.

Среди лидеров в апреле оказались Rolls-Royce (26 автомобилей), Lamborghini (25) и Bentley (24). Также проданы 4 Ferrari, по 1 Maserati и Aston Martin.

По информации "Автостата", наиболее популярной моделью стал Rolls-Royce Cullinan – 21 автомобиль. Также 20 раз приобрели Lamborghini Urus и 12 раз – Bentley Continental. Пятое место занял автомобиль Bentley Bentayga (10 реализованных авто), а шестое – Rolls-Royce Spectre (4 машины).

Всего с начала года в стране было продано 234 новых авто класса люкс. Этот результат на 21% превысил показатель 2025-го.

Ранее стало известно, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за последние 12 лет выросла более чем в три раза. В 2014 году она составляла 1,2 миллиона рублей, а в 2026-м выросла на 216%, достигнув 3,79 миллиона рублей.

