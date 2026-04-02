На российском авторынке появилось девять новых моделей машин

Девять новых моделей машин, включая шесть легковых, два автобуса и грузовик, вышли на российский авторынок в марте текущего года, следует из совместного исследования "Автостата" и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).

В числе легковых моделей оказались белорусский Belgee X50+, китайский Changan CS35 Max, американский электромобиль Lucid Gravity и три авто от новых отечественных брендов: Tenet T9, Jeland J8 и Volga K50. Все они являются кроссоверами. Причем пять из них оснащены бензиновыми двигателями, а один – электрическим.

В свою очередь, грузовой сегмент пополнился автокраном Sany SAC1600T, а в автобусной категории появились китайский Golden Dragon XML6140JR и российский Liaz Citymax 12.

Немногим ранее для продажи на рынке России стал доступен автомобиль Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии машин уже поступили в дилерские центры. Их розничные цены начинаются от 2 352 000 рублей за версию в кузове седан.

Автомобиль предлагается в двух типах кузова – седан и универсал. Двигатель обновленной модели создан на базе мотора 1,8 литра EVO. Его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил.

