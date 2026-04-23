В НАС назвали способы сэкономить на покупке автомобиля в 2026 году

Новые автомобили в России подорожали в среднем на 14% за год, сообщили аналитики. Что будет с ценами в 2026-м и ждать ли водителям скидок и акций, расскажет Москва 24.

Динамика продаж

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам марта 2026 года увеличилась на 14% по сравнению с мартом 2025-го, достигнув 3,54 миллиона рублей. Такие данные привел исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов в презентации на форуме "ФинАвто-2026".

На вторичном рынке, по подсчетам аналитиков, средняя стоимость подержанной легковушки в марте 2026-го составила 1,21 миллиона рублей. Это на 7% выше показателя аналогичного периода 2025 года, но на 0,7% ниже, чем в феврале 2026-го.





Сергей Удалов исполнительный директор агентства "Автостат" На средневзвешенные цены автомобилей с пробегом в большей степени влияет объем именно старых автомобилей, где цена очень медленно меняется.

При этом ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение участникам рынка из-за прогнозов о возможном росте цен на автомобили. Поводом стало заявление пресс-службы одной из компаний, согласно которому стоимость машин вырастет на 15%. По мнению ведомства, подобные сообщения могут повлиять на поведение рынка, спровоцировать ажиотажный спрос и привести к повышению цен.

В то же время, по данным одного из автомобильных интернет-сервисов, в феврале 2026 года средняя стоимость нового автомобиля российского производителя снизилась на 2%, до 1,99 миллиона рублей. Средняя цена новой модели китайских марок, официально представленных на рынке, не изменилась и составила 3,94 миллиона. При этом объем предложения отечественных брендов вырос на 7%, а китайских – на 1%.

Кроме того, аналитик Сергей Целиков обратил внимание, что в период с 23 по 29 марта 2026 года количество покупок автомобилей выросло на рекордные 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В качестве основной причины он указал завершение первого квартала, когда дилеры пытаются максимально выполнить поставленные планы и получить бонусы.

"Подбуксовка авторынка"

Индекс роста цен на автомобили дифференцируется по разным категориям: в некоторых он превышает 20% и даже 25%, что зависит от марки и страны происхождения. Об этом заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24.

"Нельзя забывать и об утилизационном сборе, который в значительной мере ограничивает ассортиментный ряд и делает машины тех марок, чья сборка не локализована в России, малодоступными. Для некоторых утильсбор может составлять минимум 800 тысяч рублей, а в отдельных случаях превышать несколько миллионов", – сказал он.

По словам эксперта, сейчас на рынке в основном доступны отечественные и китайские марки. Всего в Поднебесной более 100 автопроизводителей, но в РФ представлены далеко не все, указал Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка По моим наблюдениям, на 3-4 китайских бренда приходится 80% продаж. И даже здесь есть сложности: лишь несколько локализовали производство в России (в стоимость не входит утилизационный сбор), а остальные поставляются по белому импорту с уплатой утильсбора. Это создает некоторую "подбуксовку" авторынка: покупатели считают, что ценовой расклад не очень справедлив с точки зрения соотношения стоимости и качества, но деваться некуда.

Специалист отметил, что главное – не допустить больших индексов роста цен в 2026 году. В противном случае доступность автомобилей продолжит ухудшаться.

"Параллельно с подорожанием новых и подержанных машин есть проблема с автокредитами. Льготные не очень распространены либо доступны для узкого ряда моделей. Рыночные выдаются по цене, близкой к потребительским и кредитам наличными, что создает эффект недоступности", – добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что в случае оформления партнерских кредитов (когда автоконцерн заинтересован в сбыте и дает льготный займ) первые годы ставка может быть нулевой, а потом расти до рыночной.

"Но потребителей это сильно не спасает: есть ощущение, что упущенные процентные доходы заложены в стоимость самого автомобиля, и это недалеко от правды – ценовые ориентиры немилосердны. Все это в целом снижает доступность личных автомобилей для населения", – резюмировал Бархота.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр сказал Москве 24, что не видит тенденций к удешевлению транспорта.

"Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля, но это коснется главным образом параллельного импорта, который быстро реагирует на изменение курса. Официальные импортеры – "медленные ребята", они планируют на год вперед и сразу не откликаются", – пояснил он.

По его мнению, возможны сиюминутные предложения в виде дополнительных скидок, но системой это назвать нельзя. Инфляция не останавливается, и машины будут дорожать как минимум на ее величину, предположил автоэксперт.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Покупка подержанного автомобиля – это не экономия. Такое транспортное средство находится уже в изношенном состоянии, и на его содержание тратится больше, чем на обслуживание нового. Единственная попытка сэкономить – тщательно анализировать цены и специальные предложения на новые автомобили: бесплатные опции, подарки, акции. В этот момент и нужно покупать.

При параллельном импорте же выгоднее привезти автомобиль до 160 лошадиных сил, потому что утилизационный сбор на него составит 3 400 рублей. В итоге те, кто рассматривает покупку в диапазоне машин с объемом двигателя до двух литров, могут "пойти на жертву": мощность будет меньше, но стоимость окажется дешевле, пояснил эксперт.

"Каких-то других существенных способов экономить я не вижу. Все остальное – возможные лазейки, которые не всегда коррелируют с законом. Это не метод сэкономить, а отложенные проблемы, которые могут обернуться большими потерями впоследствии", – обратил внимание Хайцеэр.

По его словам, решение о проведении акций, как правило, принимает импортер, а не дилер. Если первый позволяет второму, появляются механизмы для скидок и подарков. Также, когда импортер чувствует, что запланированный курс рубля к доллару отличается от реального, он может зафиксировать снижение цен на месяц, чтобы увеличить объем продаж, заключил Хайцеэр.

