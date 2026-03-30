Продажи легковых авто рекордно выросли в России почти на 40%

Рекорд по продаже автомобилей зафиксировали в России с 23 по 29 марта. За данный период было реализовано 28,6 тысячи легковых машин, что превысило уровень предыдущей недели на 19% и показатели аналогичного периода прошлого года на 36,5%, сообщил аналитик Сергей Целиков в своем телеграм-канале.

"Авторынок реально проснулся, реагируя на раннюю теплую весеннюю погоду. Отложенный "замороженный" спрос перетекает в реальный", – подчеркнул он.

Дополнительно на рост продаж повлияли автомобильные новинки. Однако в качестве главной причины эксперт выделил завершение первого квартала, пояснив, что после него дилеры пытаются максимально выполнить поставленные им планы и получить бонусы.

При этом в сегменте коммерческой техники наблюдается разнонаправленная динамика. Всего за неделю покупатели приобрели почти 1,3 тысячи легких коммерческих автомобилей, что на 9% меньше недели до этого. Объем реализации грузовых машин вырос на 6,2%, составив 1 063 единицы, а автобусов уменьшился на 6%, до 208 единиц.

Целиков добавил, что рост был отмечен в мотопродажах. Там за прошлую неделю удалось реализовать 1 728 единиц, что оказалось больше предыдущей недели на 75%.

Между тем продажи калининградских автомобилей SWM и Kaiyi в России за первые 2 месяца 2026 года резко сократились – до 91,3 и 94% соответственно. В частности, в январе и феврале было реализовано всего 101 авто SWM и 37 – Kaiyi. В настоящее время в наличии у дилеров осталось порядка 300–400 автомобилей этих марок.