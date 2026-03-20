Компания Hyundai зарегистрировала товарный знак Blue Drive в РФ

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд Blue Drive. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно документам, компания подала заявку в российское ведомство в июле 2024 года. Роспатент принял положительное решение только в марте 2026-го. Теперь компания может заниматься производством и продажей машин в России под этим торговым знаком.

Ранее немецкий автоконцерн Mercedes-Benz зарегистрировал в России бренд "Мерседец-Бенц". Он оформлен по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – различные виды автомобилей и их ремонт.

До этого аналогичным образом поступила японская компания Toyota. Под брендами Crown Signia и Verso она сможет продавать легковые и спортивные автомобили, автобусы, электромобили и другие транспортные средства.