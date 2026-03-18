18 марта, 11:19

Транспорт

Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

Фото: mercedes-benz.com

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz зарегистрировал в России товарный знак "Мерседец-Бенц". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию была подана в сентябре 2025 года из Германии. Товарный знак регистрируется по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – различные виды автомобилей и их ремонт.

Концерн объявлял о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства в марте 2022 года.

Ранее компания Toyota также зарегистрировала в России товарный знак с названием модели Corolla. Правообладателем выступила японская "Тойота Дзидося Кабусики Кайся". Регистрация оформлена 17 марта 2026 года и действует до 28 марта 2035 года.

До этого Toyota уже регистрировала новые товарные знаки – Crown Signia и Verso. Компания подала заявки на регистрацию в марте 2025 года, а в марте 2026-го Роспатент принял по ним положительное решение.

бизнестранспортавто

