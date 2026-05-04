Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 10:54

Происшествия

Дело о небезопасных услугах завели после опрокидывания лодки на Москве-реке

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после опрокидывания моторной лодки на Москве-реке. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 3 мая в акватории Москвы-реки в районе Красногорска. По данным следствия, лодка, в которой находились 10 пассажиров и управлявший ей мужчина, перевернулась при повороте – последний не справился с управлением и допустил опрокидывание судна. В результате все находившиеся на борту, в том числе семеро несовершеннолетних, выпали в воду.

Согласно одной из версий, лодка опрокинулась из-за нарушения пассажировместимости, так как максимальное допустимое количество пассажиров на борту подобных судов составляет 4 человека.

"Пассажиры находились без спасательных жилетов. Лодка была взята в аренду в сервисе проката", – говорится в сообщении.

В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

Как сообщали СМИ, водное средство с людьми на борту перевернулось в Павшинской пойме. Сперва сообщалось, что в воду упали 12 человек и все они были в спасательных жилетах.

Спустя время следственное управление на транспорте начало проверку по факту ЧП. Произошедшим также заинтересовалась московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая организовала свою проверку.

