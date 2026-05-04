Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 10:52

Политика
Главная / Новости /

TEC: реакция на визит Фицо в Москву на День Победы показала раскол в ЕС

Реакция на визит Фицо в Москву на День Победы показала раскол в ЕС

Фото: Getty Images/Corbis/Simona Granati

Реакция европейских стран на предстоящий визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в честь Дня Победы свидетельствует об острых разногласиях внутри Евросоюза. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание The European Conservative.

В СМИ напомнили, что Польша и страны Балтии запретили пролет словацкого правительственного самолета над их воздушными пространствами. Разрешение предоставила только Чехия.

"Это показывает, что государства – члены ЕС до сих пор не могут прийти к единому подходу к России", – добавили авторы материала.

Фицо подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве еще в начале апреля. Он, в частности, запланировал возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В ответ власти Литвы и Латвии предупредили о закрытии своего воздушного пространства, чтобы не дать политику посетить российскую столицу.

Премьер Словакии пообещал найти другой маршрут. Спустя время глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что вопрос пролета Фицо над территорией Польши разрешился. Однако он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет последнего.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика