Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 11:30

Политика

Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным 9 мая

Фото: ТАСС/EPA/LUKAS KABON

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо надеется встретиться с Владимиром Путиным во время визита в Москву по случаю Дня Победы. Об этом он заявил в ходе дискуссии со студентами, видеозапись которой размещена на YouTube-канале правительства страны.

"Я иду на встречу с российским президентом, которая будет у меня 9 мая", – указал премьер-министр.

По словам Фицо, он планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине и ее скорейшее урегулирование. Словацкий пример считает, что конфликт можно решить только дипломатическим путем.

Фицо в апреле подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. После этого стало известно, что Литва и Латвия закроют свое воздушное пространство, чтобы борт премьера не смог пролететь над их территорией в Москву. Тогда Фицо пообещал, что другой маршрут обязательно будет найден.

Спустя время глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос пролета Фицо над территорией Польши в Москву для участия в параде Победы разрешился. При этом он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет словацкого премьера.

