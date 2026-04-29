Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москве прибудут зарубежные гости

Зарубежные гости будут присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в числе иностранных гостей будет и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить", – подчеркнул Ушаков.

Фицо в апреле подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. После этого стало известно, что Литва и Латвия закроют свое воздушное пространство, чтобы Фицо не смог пролететь над их территорией в Москву. Тогда он пообещал, что другой маршрут обязательно будет найден.

Спустя время глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос пролета Фицо над территорией Польши в Москву для участия в параде Победы разрешился. Однако он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет Фицо.

