Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 15:07

Политика

Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москве прибудут зарубежные гости

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Зарубежные гости будут присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в числе иностранных гостей будет и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить", – подчеркнул Ушаков.

Фицо в апреле подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. После этого стало известно, что Литва и Латвия закроют свое воздушное пространство, чтобы Фицо не смог пролететь над их территорией в Москву. Тогда он пообещал, что другой маршрут обязательно будет найден.

Спустя время глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос пролета Фицо над территорией Польши в Москву для участия в параде Победы разрешился. Однако он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет Фицо.

политикаобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика