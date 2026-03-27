Продажи SWM и Kaiyi в РФ упали более чем на 90% в январе – феврале 2026 года

Продажи калининградских автомобилей SWM и Kaiyi в России за первые 2 месяца текущего года резко сократились – до 91,3 и 94% соответственно. Об этом сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем телеграм-канале.

В частности, в январе и феврале было реализовано всего 101 авто SWM и 37 – Kaiyi. Целиков также напомнил, что производство второй марки машин было прекращено в начале 2025 года, а последние автомобили первого бренда сошли с конвейера в сентябре того же года.

При этом за время присутствия на российском рынке было продано около 22 тысяч машин Kaiyi и 6,3 тысячи SWM.

Согласно оценке Целикова, сейчас в наличии у дилеров осталось порядка 300–400 автомобилей этих марок. Это, по его словам, практически завершает их продажи в стране.

В противовес данным показателям продажи подержанных китайских автомобилей в России выросли на 44%. В 2025 году на вторичном рынке страны перерегистрировали 283 100 таких авто. Самыми популярными марками стали Chery (21,9%), Geely (19,6%) и Haval (13,6%).