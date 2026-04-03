Новости

Новости

03 апреля, 18:25

Экономика

ФАС предостерегла участников авторынка из-за прогнозов роста цен

Фото: ТАСС/Zuma

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережения участникам рынка из-за прогнозов о возможном росте цен на автомобили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СМИ начало распространяться заявление пресс-службы "Сбербанк лизинга" с прогнозом роста цен на 15%. Как указало ведомство, такие сообщения могут оказывать влияние на поведение рынка и способны привести к повышению цен, а также ажиотажному спросу у покупателей.

В связи с этим ФАС выдала предостережение гендиректору АО "Сбербанк лизинг".

Тем временем в феврале 2026 года средняя стоимость нового автомобиля российского производителя снизилась на 2%, до 1,99 миллиона рублей. Аналитики установили, что средняя цена новой модели, официально представленной на рынке китайских марок, не изменилась и составила 3,94 миллиона рублей.

По сравнению с началом года объем предложения отечественных брендов вырос на 7%, а китайских – на 1%.

Стоимость моторных масел и присадок может вырасти в России

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

