ФАС предостерегла участников авторынка из-за прогнозов роста цен

Фото: ТАСС/Zuma

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережения участникам рынка из-за прогнозов о возможном росте цен на автомобили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СМИ начало распространяться заявление пресс-службы "Сбербанк лизинга" с прогнозом роста цен на 15%. Как указало ведомство, такие сообщения могут оказывать влияние на поведение рынка и способны привести к повышению цен, а также ажиотажному спросу у покупателей.

В связи с этим ФАС выдала предостережение гендиректору АО "Сбербанк лизинг".

Тем временем в феврале 2026 года средняя стоимость нового автомобиля российского производителя снизилась на 2%, до 1,99 миллиона рублей. Аналитики установили, что средняя цена новой модели, официально представленной на рынке китайских марок, не изменилась и составила 3,94 миллиона рублей.

По сравнению с началом года объем предложения отечественных брендов вырос на 7%, а китайских – на 1%.

