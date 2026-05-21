Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 07:39

Транспорт

Ряд улиц временно перекрыли в центре Москвы из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта будет ограничено на некоторых центральных улицах и набережных Москвы, а также на участке Садового кольца до 24 мая. Это связано с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, до 06:00 24 мая будет полностью перекрыт проезд по площади Васильевский Спуск на участке от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. С 20:00 22 мая до 06:00 24 мая также будет запрещено движение по Москворецкой улице – от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Основные ограничения движения запланированы на 23 мая – именно в этот день состоится полумарафон. Так, с 05:00 до 21:00 будет закрыт проезд по Большому Москворецкому мосту, а также по улице Варварке от Старой площади до этого моста и от Ильинки до Варварки.

С 08:00 до 14:30 закроют Малый Москворецкий мост – от Лубочного переулка до Кадашевской набережной. С 08:00 до 15:00 будет перекрыта улица Большая Ордынка – от Кадашевской набережной до Житной улицы. С 08:00 до 15:30 будет недоступен проезд по улице Большая Полянка – от Погорельского переулка до Житной улицы, по Житной – от Пятницкой до Мытной улицы, а также по Мытной – в направлении Житной от улицы Коровий Вал до Житной.

С 08:00 до 16:00 нельзя будет проехать по участку Садового кольца – от Валовой улицы, дома 20, до Новинского бульвара, дома 15. Также будет закрыт дублер внешней стороны Новинского бульвара – от Нового Арбата до Смоленской площади и съезды с улицы Остоженки по направлению к Зубовскому бульвару. Движение на данных участках будет возобновляться поэтапно. С 08:30 до 13:30 перекроют движение на Смоленской улице – на отрезке от Садового кольца до Бородинского моста.

С 09:00 до 13:30 ограничения будут введены на участках: Смоленская набережная – от Ростовской набережной до владения 1 на площади Луганской Народной Республики, Фрунзенская набережная – от Андреевского пешеходного моста до Пречистенской набережной, Ростовская набережная – от Смоленской до Саввинской набережной, Саввинская набережная – от Ростовской до Новодевичьей набережной, Новодевичья набережная – от Саввинской набережной до улицы Хамовнический Вал.

С 09:00 до 16:00 движение закроют в Крымском проезде – от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной, а с 09:00 до 19:30 ограничения также введут на Пречистенской набережной – от Крымского проезда до Кремлевской набережной и на Кремлевской набережной – от Пречистенской до Москворецкой набережной.

С 09:00 до 20:30 для транспорта будет перекрыт участок на Москворецкой набережной – от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда. Помимо этого, с 00:01 23 мая и до окончания полумарафона в зонах с ограничениями будет запрещена парковка.

С 08:00 22 мая до 05:00 23 мая закроют пять полос на участке Большого Москворецкого моста – от Софийской набережной до Москворецкой улицы. Движение будет сохранено только по одной полосе в каждом направлении.

С 00:01 до 15:00 23 мая в центре Москвы организуют двустороннее движение и запретят парковку в 1-м Кадашевском переулке – от Кадашевской набережной до 3-го Кадашевского переулка, 2-м Кадашевском переулке – от 1-го Кадашевского переулка до улицы Большая Ордынка, 3-м Кадашевском переулке – от 1-го Кадашевского переулка до улицы Большая Ордынка, 1-м Казачьем переулке – от Щетининского переулка до улицы Большая Ордынка и Большом Толмачевском переулке – от Старомонетного переулка до улицы Большая Ордынка.

Кроме того, с 08:00 до 15:30 на внутренней стороне Садового кольца, у дома 32/75, строения 1 на Валовой улице, организуют правый поворот на Пятницкую улицу.

Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать маршрут и внимательно следить за указаниями навигатора во время поездки.

В связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ" также изменятся маршруты общественного транспорта. Временные ограничения будут действовать с 04:40 23 мая до завершения полумарафона.

К примеру, в этот период автобус м9 будет работать сразу на двух маршрутах: от Рижского вокзала до станции метро "Лубянка", а также от станции "Серпуховская" до улицы Тюфелева Роща.

Москвичей предупредили об ограничении дорожного движения 23 и 24 мая

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика