21 мая, 06:34Происшествия
Три человека пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Оперштаб Белгородской области"
Три мирных жителя получили травмы в результате атак украинских беспилотников по Шебекинскому округу Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.
В Шебекино дрон ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадали двое молодых людей. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения живота, у другого – слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. Им оказали медпомощь, от предложенной госпитализации они отказались.
Еще один мирный житель пострадал в поселке Маслова Пристань в результате атаки FPV-дрона на "ГАЗель". Его доставили в районную больницу, после оказания помощи пострадавшего переведут в городскую больницу Белгорода.
Ранее фрагменты невзорвавшегося украинского БПЛА упали на территорию детского сада в Ставрополе. Инцидент произошел в Октябрьском районе. По предварительным данным, БПЛА противника зацепился за верхушки деревьев, а затем его корпус развалился на несколько частей.
В Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА произошли пожары на двух промышленных предприятиях. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет. Местные школы были переведены на дистанционный режим.