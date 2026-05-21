Рютте пригрозил РФ разрушительными последствиями в случае применения ядерного оружия

Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что реакция Альянса на применение ядерного оружия в ходе конфликта на Украине будет "разрушительной". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Они (россияне. – Прим. ред.) знают, что если это произойдет, то последствия будут разрушительными", – пригрозил глава НАТО.

Ранее Рютте заявил, что НАТО наблюдает за учениями ядерных сил России, которые проходят с 19 по 21 мая. В мероприятиях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа.

В рамках учений российские войска, в частности, отработали практические мероприятия по приведению воинских частей и соединений в высшую готовность.