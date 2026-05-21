21 мая, 08:09

Безопасность

Эксперты "Перезвони сам" проведут для москвичей семинар по вычислению мошенников

Эксперты проекта "Перезвони сам" приглашают москвичей на интерактивную игру, в ходе которой участники смогут проверить свои знания правил кибербезопасности, научатся распознавать признаки мошенничества и правильно действовать при встрече с потенциальными аферистами.

Игра состоится 27 мая в 11:00. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте проекта. Число мест ограничено.

Руководитель "Перезвони сам" Валентина Шилина рассказала, что игра – это не просто тест, а полноценный тренажер. Специалисты вместе с участниками разберут реальные схемы обмана, закрепят знания и изучат рекомендации по безопасному поведению в Сети и офлайн.

"После этой игры участники научатся анализировать ситуации и находить признаки мошенничества в сообщениях, а также смогут развить навыки критического мышления", – добавила она.

Семинар будет состоять из четырех заданий: трех командных и одного индивидуального. Для гостей смоделируют типичные жизненные обстоятельства, в которых нужно будет находить слова – маркеры обмана, определять, какие уловки используют мошенники, а также создавать психологические портреты преступников. В зависимости от ситуации "аферисты" могут представляться сотрудниками госорганов, близкими люди, а также действовать от лица известных торговых сетей и маркетплейсов.

Финальным испытанием станет тест с помехами. Игрокам за определенное время будет нужно самостоятельно разобраться в смоделированной ситуации. При этом параллельно с этим им предстоит фильтровать или подавлять различные помехи – от постороннего шума до внезапно возникающих дел.

В обстановке жесткого цейтнота и активного давления со стороны "злоумышленника" человек проверит умение расставлять приоритеты, трезво и критически анализировать входящую информацию.

По завершении каждого тура эксперты подробно разберут представленные жизненные сценарии: укажут на характерные черты мошеннических схем, объяснят логику злоумышленников и дадут советы, как действовать в подобных ситуациях.

Ранее жителей столицы предупредили о киберпреступниках, которые звонят под видом сотрудников поликлиник и приглашают на сдачу анализов. Потом они просят назвать код из СМС, называя этой "номером очереди" для прохождения процедуры у врача.

В Депздраве Москвы напомнили, что сотрудники городских поликлиник никогда не запрашивают коды из СМС и личные данные по телефону.

