21 мая, 09:05

Город

В Царицыне реорганизуют 1,1 га под жилье и общественную инфраструктуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Царицыно на юге Москвы реорганизуют участок площадью 1,1 гектара в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На Каспийской улице, владение 22, в рамках проекта КРТ планируется реорганизовать 1,1 гектара. Здесь построят около 23 тысяч квадратных метров недвижимости: жилой комплекс площадью примерно 7 тысяч квадратных метров, а также общественное здание с гаражом на 138 машино-мест", – рассказал Овчинский.

Там смогут разместиться офисы, рестораны, отделения банков и фитнес-центры. Проект позволит создать ориентировочно 460 рабочих мест. Инвестиции оцениваются примерно в 7,5 миллиарда рублей, бюджетный эффект после реализации – 206,5 миллиона рублей в год.

Территория расположена между Луганской и Ереванской улицами, рядом с Нижним Царицынским прудом. Реорганизация займет 5 лет.

Программа КРТ реализуется по поручению Сергея Собянина, в настоящий момент в столице на разных стадиях находится 421 такой проект общей площадью свыше 4,5 тысячи гектаров. Московский фонд реновации жилой застройки выступает оператором 102 проектов КРТ. Проект решения опубликован на портале mos.ru.

Ранее в Москве утвердили 3 проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на 1 тысячу мест. Всего в указанном районе возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые комплексы, образовательное учреждение и общественно-деловой комплекс.

