01 апреля, 12:48

Мэр Москвы

Собянин сообщил о планах строительства школы в Восточном Дегунине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве утвердили 3 проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на 1 тысячу мест, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Всего в указанном районе возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые комплексы, образовательное учреждение и общественно-деловой комплекс.

Благодаря реализации ППТ новые квартиры получат более 6,5 тысячи человек, также появятся свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Проект будет осуществляться в том числе в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), уточнил мэр.

Кроме того, в Нижегородском районе появится первый в стране кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Для этого реорганизуют территорию Карачаровского механического завода (КМЗ) – резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва".

В результате нежилая наземная площадь объектов КМЗ увеличится более чем в 3 раза – до 194,22 тысячи "квадратов", из которые 165,9 тысячи составит новое строительство. Большая часть сооружений будет построена за счет частных инвестиций. Там появятся новые рабочие места, а также увеличится производственная мощность, подчеркнул градоначальник.

Между тем в районе Печатники на части бывшей промзоны Южный порт по проекту КРТ возведут жилые комплексы, школу на 625 учеников, детский сад на 325 воспитанников и другие объекты.

"Также в планах – реорганизация прилегающей улично-дорожной сети и благоустройство прилегающей территории. Эти работы проведем в рамках создания нового центра экономической активности Южный порт – Текстильщики", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что проект КРТ планируется реализовать в Нагорном районе. Для этого могут вовлечь участок площадью 2,84 гектара на Криворожской улице. Жителям расположенного там 5-этажного дома предложат переехать в новостройки в пределах района.

Жилье появится в рамках 4 проектов КРТ в Москве

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

