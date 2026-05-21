21 мая, 07:55

Происшествия

Средства ПВО за ночь сбили 121 беспилотник над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 121 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России в ночь на 21 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, вражеские дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также над Крымом, Калмыкией и акваторией Каспийского моря.

В Белгородской области три мирных жителя получили травмы в результате атак украинских беспилотников по Шебекинскому округу. Например, в Шебекино дрон ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадали двое молодых людей.

В Ростовской области два лесных пожара произошли в Шолоховском районе из-за падения обломков БПЛА. Спецслужбы уже ликвидировали оба возгорания.

