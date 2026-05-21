Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 10:33

Общество

Клонированная корова Звездочка родила первого теленка

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Клонированная корова по кличке Звездочка из Усть-Лабинского района Краснодарского края впервые принесла потомство естественным путем, сообщает пресс-служба ГК "Прогресс Агро".

Она родила телочку весом 39 килограммов, которую назвали Дарена. Факт получения здорового потомства доказывает, что клоны способны к полноценному деторождению, отмечают специалисты.

"Это результат большого научного эксперимента, призванного решить практическую задачу – сохранить выдающиеся генотипы высокопродуктивного скота", – говорится в сообщении.

Беременность и роды Звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам даже не пришлось прибегать к родовспоможению, что, по словам специалистов, редкий случай для клонированных животных, которые склонны к крупноплодию.

Теленок чувствует себя отлично и растет в одном темпе с ровесниками. Также показывает хорошие привесы, что говорит о полноценном развитии, указывают эксперты.

Лабораторные исследования молока Звездочки показали, что оно соответствует высшему сорту и никак не отличается по вкусу от обычного коровьего молока. Как сообщает директор по животноводству ГК "Прогресс Агро" Дарья Горских, продуктивность клонированной коровы в настоящее время достигает 31 килограмма. Предположительно, за год она выйдет на 12 тонн.

"С учетом того что ее мать-рекордсменка тоже давала молоко в этих пределах, в следующих лактациях мы ожидаем значительного увеличения, что позволит говорить о рекордных надоях", – добавила она.

Проект по клонированию крупного рогатого скота реализуется на базе агрохолдинга в Усть-Лабинском районе Кубани. Он основан российским предпринимателем Олегом Дерипаской. Первая клонированная корова Звездочка родилась 3 марта 2024 года как точная генетическая копия коровы-рекордсменки, чьи надои достигали 18 тонн молока за лактацию.

На предприятии продолжается работа по клонированию и формированию высокопродуктивного стада. В настоящее время в криобанке компании хранится несколько сотен клонированных эмбрионов Звездочки, а также генетический материал двух быков-производителей – их клонированием ученые занимаются параллельно.

Ранее сообщалось, что китайские ученые впервые смогли клонировать тибетских коров, которые находятся под угрозой исчезновения. Уточнялось, что клонирование было проведено посредством переноса ядер соматических клеток.

Читайте также


животныеобщество

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика