Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров

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Китайские ученые впервые смогли клонировать тибетских коров, которые находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Тибетского автономного района.

Клонирование провели посредством переноса ядер соматических клеток. По словам научного сотрудника Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельскохозяйственных наук Юй Давэй, специалисты собрали ушную ткань двух видов животных, после чего сформировали линию фибробластов, а затем смогли получить клоны.

"Клонированные эмбрионы трансплантировали в суррогатных коров и после полного срока беременности мы получили восемь клонированных коров", – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, в будущем удастся совмещать традиционные технологии разведения скота с клонированием для создания генетической системы.

Ранее фермер в Австралии поймал тигрового кволла. Животное считалось вымершим более 100 лет. Как уточнил Пао Цай, у него похитили домашнюю птицу. После этого он провел расследование и обнаружил странное животное, которое раньше не видел. Он сделал несколько снимков находки и обратился в Службу национальных парков и дикой природы Южной Австралии, чтобы идентифицировать существо при помощи специалистов.

До этого на острове Борнео в Индонезии орнитологи обнаружили чернобровую тимелию – редчайшую птицу, которую в последний раз наблюдали в природе в 1840-х годах. Ученые отметили, что ни одна азиатская птица не считалась потерянной столько времени.

В США клонировали хорька от особи, которая погибла в 1988 году