Американец арестован за клонирование гигантского барана для трофейной охоты

Фото: AP Photo/Montana Fish Wildlife and Parks

В США приговорили 81-летнего фермера из Монтаны Артура Шубарта к шести месяцам ареста за клонирование барана и продажу его потомства для трофейной охоты. Об этом сообщает издание The Guardian.

В 2013 году Шубарт незаконно ввез в страну ткани памирского горного барана и отправил их в лабораторию с целью создания клонированных эмбрионов. Их он позже подсадил овцам на своем ранчо, в результате чего родился самец, которого назвали Горным королем Монтаны (ГКМ).

В дальнейшем Шубарт использовал барана для осеменения других овец, у которых рождалось гибридное потомство. Подделывая документы, фермер продавал гибридных ягнят в хозяйства нескольких штатов для трофейной охоты. Их стоимость составляла 10 тысяч долларов.

Шубарт также приговорен к штрафу в 20 тысяч долларов, а Горного короля Монтаны было решено отдать в зоопарк. В своем последнем слове мужчина сказал, что ему "придется работать всю оставшуюся жизнь, чтобы исправить все, что он наделал".

Самцы памирского горного барана находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. В Монтане их также запрещено распространять в целях защиты местных овец от болезней, а также предотвращения появления гибридов.

Ранее китайские ученые впервые клонировали тибетских коров. По словам научного сотрудника Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельскохозяйственных наук Юй Давэй, специалисты собрали ушную ткань двух видов животных, после чего сформировали линию фибробластов, а затем смогли получить клоны.