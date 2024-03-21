Бедные двойники: как редких баранов клонировали для охоты на них

В суде штата Монтана рассматривается дело о незаконном выведении гибридов памирского горного барана с целью коммерческой охоты на них. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



В американском штате Монтана есть ранчо, где за внушительную сумму можно поохотиться на самых разных животных (иногда довольно экзотических), которых разводит 80-летний Артур Шубарт. Больше всего здесь было горных баранов всевозможных пород, а несколько лет назад в этом списке появился пункт "архары Марко Поло". Это одно из названий памирского горного барана, обитающего в Центральной Азии – Афганистане, Пакистане, Кыргызстане, Таджикистане и Китае.

Марко Поло был первым европейским путешественником, описавшим их: в дневниках он рассказывал о гигантских парнокопытных с необыкновенно мощными рогами. Это действительно крупные животные: вес взрослого самца может достигать 300 килограммов, а длина скрученных в спираль рогов – двух метров. Неудивительно, что такие большие трофеи всегда влекли охотников. И в результате памирские горные бараны сегодня отнесены к видам, находящимся под угрозой уничтожения.

Но на ранчо, которым владеет Шубарт, они почему-то жили в довольно большом количестве. И любой желающий, заплатив несколько тысяч долларов, мог на них поохотиться. Это при том, что архары Марко Поло не только занесены в природоохранные списки, но еще и запрещены в штате Монтана – в целях защиты местных видов от болезней и гибридизации.

Проведенное расследование показало, что Артур Шубарт с сообщниками выводил на своей ферме новые виды, используя для этого ДНК памирского барана. В 2013 году он тайно приобрел в Кыргызстане биологический материал беременной самки архара. Затем незаконно перевез образцы в США, где договорился с биолабораторией о клонировании эмбрионов, после чего на ферме их имплантировали овцам другого вида. В результате на свет появился чистокровный самец архара, которого Шубарт назвал "королем гор Монтаны". Его многочисленных отпрысков и отстреливали богатые охотники. И более того, Шубарт продавал его биоматериал на другие фермы.

Владельцу ранчо было предъявлено обвинение, включавшее еще и подделку ветеринарных документов. Ему грозит пять лет тюрьмы и четверть миллиона долларов штрафа. Приговор будет вынесен в июле 2024 года.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вообще вся эта история очень неоднозначна с юридической и этической точки зрения. Адвокаты владельца ранчо говорят, что он не продавал на отстрел исчезающих животных. Наоборот, Шубарт даже увеличил поголовье архаров, сумев клонировать еще одного представителя этого вида! А на убой шли потомки "короля гор" – гибриды, полученные от овец совсем другой породы. И если бы Шубарт не нарушил попутно кучу других законов, подделывая документы и нелегально скупая генетический материал, судить его было бы, в общем-то, и не за что.

Проблема в том, что в отношении гибридов правовые документы сформулированы не так определенно: в них есть множество лазеек и размытых мест. В результате можно представить себе ситуацию, которая не впишется в этические нормы, но ни по каким юридическим аспектам не будет считаться преступлением. Предположим, биологи, отслеживающие популяцию исчезающих снежных барсов, обнаружат недавно погибшую особь и смогут добыть из ее тканей стволовые клетки. Внедрив ДНК в яйцеклетку другого кошачьего, они получат потомство, которое нельзя будет считать именно этим животным. Ведь это гибрид, даже не полноценный клон.

Ни он, ни его потомки уже не будут защищены законом. Но неужели с ними можно делать все, что заблагорассудится? Остается только надеяться, что в самое ближайшее время этой неразберихе придет конец и в документах появятся недостающие пункты.

Хотя…

