Без бри и камамбера? Почему эти сыры могут исчезнуть навсегда

Ученые из Национального центра научных исследований Франции и Университета Париж-Сакле полагают, что человечество в скором времени может лишиться сыров бри и камамбер. Это связано с тем, что существование плесневых грибков, обеспечивающих этим сортам уникальные вкусовые качества, под угрозой. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Сыр с плесенью в России долгое время существовал только в одном виде – когда этот молочный продукт портился от долгого хранения в неподходящих условиях. Разумеется, есть такое никто не стал бы. Поэтому, когда на прилавках начали появляться первые подобные сорта, покупатели относились к ним с серьезной настороженностью.

Но со временем россияне распробовали диковинный продукт и даже полюбили его. Сегодня почти в любом специализированном отделе можно найти бри, камамбер и даже горгондзолу с шевретом. Причем если раньше это была исключительно импортная продукция, то сегодня сыры с плесенью с успехом выпускают и отечественные производители.

В рекламных статьях пишут, что они оказывают противовоспалительное действие, улучшают гормональный фон и работу сердечно-сосудистой системы. Помогают бороться с бессонницей и даже увеличивают выработку меланина в коже, что крайне полезно для тех, кто хочет красиво загореть. Однако в последнее время в самых разных СМИ стали появляться сообщения, что этот продукт может навсегда исчезнуть из рациона человечества. И дело тут не в том, что куда-то пропадет сам сыр. Нет, проблема заключается в плесени.

Начнем по порядку. Все мы знаем, что плесень – это различные виды грибков, которые появляются на залежавшихся продуктах. Их категорически нельзя употреблять в пищу, ведь это способно сильно навредить организму. К счастью, не все плесневые грибки опасны. Некоторые представители этого вида вполне съедобны и даже полезны. При производстве сыров используются споры грибка Penicillium camemberti, которые безопасны. Их проращивают на продукте, и в дальнейшем они развиваются вместе с ним.

Сырная плесень может быть белой, оранжевой или голубой, но по факту все это – разные штаммы одного и того же вида. Однако самый массовый из них – все-таки первый вариант. Сыровары используют белый цвет чаще остальных, а для бри и камамбера это вообще золотой стандарт и единственный используемый вид.



Проблема в том, что Penicillium camemberti – это представитель так называемых несовершенных грибов. Они размножаются посредством пропагул, образующихся без участия процессов мейотического деления. В практическом смысле это означает, что искусственно выведенный Penicillium camemberti не может плодиться сам по себе – его приходится клонировать снова и снова. То есть каждый кусочек сыра на Земле обладает генетически идентичным штаммом.

Отсутствие разнообразия таит в себе опасность – это делает полезную плесень уязвимой для патогенов и изменений окружающей среды. Вид, представляющий собой моноштамм, не способен видоизменяться, отвечая на вызовы внешнего мира. А значит, какая-нибудь болезнь легко может полностью уничтожить всю популяцию Penicillium camemberti.

Это не пустое опасение: человечество уже сталкивалось с похожим явлением, когда на всей планете практически вымерли бананы Гро-Мишель. Это был самый популярный сорт, на всех прилавках мира лежал именно он. Но в пищевых бананах нет семян, их специально вывели такими. И размножают отростками, то есть вегетативным способом.

По сути, все культурные банановые кусты на Земле – это клоны одного и того же растения. И когда в 1950-х годах на плантациях случилась эпидемия "черной гнили", она быстро выкосила все поля планеты, полностью уничтожив Гро-Мишель. Сегодня вместо него мы едим бананы сорта Кавендиш, но и он не защищен от подобных несчастий.

Чтобы подобное не произошло с сырной плесенью, ученые ищут новые виды грибков, которые можно было бы использовать в производстве. Надеемся, у них это получится.

Хотя…

