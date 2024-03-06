Оно существует? Ученые выяснили, у каких пернатых действительно есть птичье молоко

Научное издание Popular Science опубликовало статью, в которой описывает различные виды птичьего молока. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Словосочетание "птичье молоко" первым делом заставляет вспомнить о торте и конфетах с таким названием. Поискав ассоциации второго уровня, мы с удивлением обнаружим, что их у нас нет – есть лишь ощущение чего-то сказочного, небывалого, вроде кисельных берегов или молодильных яблок. Даже о происхождении самого этого выражения нет единой теории. Кто-то говорит, что оно впервые упоминалось в одной из комедий Аристофана, кто-то ссылается на персидские сказки, кто-то – на средневековые легенды.

Но оказывается, птицы действительно способны выкармливать птенцов молоком! Правда, выглядит оно иначе и напоминает скорее творожную массу. Из 10 тысяч видов птиц только три способны на такие чудеса – это голуби, фламинго и пингвины. Конечно, у пернатых нет молочных желез. Вместо этого они используют особые клетки зоба, пищевода или желудка, поэтому официальное название этого секрета – "зобное молоко". В его составе высока доля жиров и белков, но оно, в отличие от настоящего молока млекопитающих, не содержит углеводов, лактозы и кальция. При этом гормон, стимулирующий выработку этого вещества, называется пролактин – он же вызывает лактацию у млекопитающих.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Начнем с голубей. Эти птицы, как известно, живут в городах, а также в местности с довольно суровыми условиями – например в горах. Только что вылупившимся птенцам для роста необходимо много белка, но добыть его в городских условиях сложно. Поэтому еще за несколько дней до того, как птенцы проклюнутся из яиц, родители начинают вырабатывать для них зобное молоко. Что интересно, занимаются этим и самцы, и самки. В первые недели жизни птенцы питаются исключительно этим секретом, и лишь потом родители постепенно начинают добавлять в их рацион другую пищу.

У фламинго есть собственные особенности жизни и поведения, и в первую очередь их отличает способ питания. Эти птицы специализированы всего на нескольких видах пищи – небольших ракообразных, личинках насекомых, червях, моллюсках и водорослях, которых они находят на мелководье. Разыскивая корм, фламинго выворачивают голову так, что верхнее надклювье находится внизу, после чего отфильтровывают пищу из воды. Но только что появившиеся на свет птенцы еще не освоили такой метод питания, да и их мягкие клювы пока не способны на подобные трюки. Вот тут-то и пригождается птичье молоко – и материнское, и отцовское. Кстати, у фламинго оно красно-розовое, как и оперение. Этой окраске птицы обязаны мелким рачкам, которых они поедают в огромном количестве.



И наконец, пингвинье молоко. Его производят лишь несколько видов этих птиц, и самые известные из них – императорские. Они начинают размножаться в мае – июне, когда в местах их обитания температура опускается ниже минус 50, а ветер дует со скоростью до 200 километров в час. Самцы этого вида высиживают яйца, положив их на лапы и накрыв теплой пуховой складкой живота – "наседной сумкой". Самки в это время на целый месяц уходят в море, оставив партнера в одиночестве. Часто птенец вылупляется раньше, чем вернется мать, и вот тогда отец начинает выкармливать его зобным молоком – его дают только самцы. К счастью, обычно это продолжается лишь несколько дней, после чего самка вновь берет на себя заботы о потомстве, а изголодавшийся родитель отправляется в море на прокорм.

Как мы видим, птичье молоко действительно существует. Возможно, со временем ученые обнаружат в окружающем нас мире и кисельные берега, и молодильные яблоки.

Хотя…