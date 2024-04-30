30 апреля, 12:49Происшествия
Вода в тюменском Ишиме у села Викулово поднялась выше опасной отметки
Фото: ТАСС/пресс-служба Минстроя РФ
Вода в тюменском Ишиме вблизи населенного пункта Викулово поднялась выше опасной отметки. Актуальные данные о ситуации с паводком в регионе приводятся в телеграм-канале информационного центра областного правительства.
"Изменение уровня воды за последние 8 часов – 29 сантиметров. Уровень воды: 1 005 сантиметров. Граница "опасного явления" – 1 000 сантиметров", – уточняется в публикации.
Ранее глава региона Александра Моор предупредил, что у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая. Пик паводка прогнозируется 5–6 мая, максимальный подъем может составить не менее 11,5 метра.
В свою очередь, в Абатском районе напряженная паводковая обстановка сохранится до 15 мая. 27 апреля в одноименном селе была объявлена экстренная эвакуация.
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