Вода в тюменском Ишиме у села Викулово поднялась выше опасной отметки

Фото: ТАСС/пресс-служба Минстроя РФ

Вода в тюменском Ишиме вблизи населенного пункта Викулово поднялась выше опасной отметки. Актуальные данные о ситуации с паводком в регионе приводятся в телеграм-канале информационного центра областного правительства.

"Изменение уровня воды за последние 8 часов – 29 сантиметров. Уровень воды: 1 005 сантиметров. Граница "опасного явления" – 1 000 сантиметров", – уточняется в публикации.

Ранее глава региона Александра Моор предупредил, что у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая. Пик паводка прогнозируется 5–6 мая, максимальный подъем может составить не менее 11,5 метра.

В свою очередь, в Абатском районе напряженная паводковая обстановка сохранится до 15 мая. 27 апреля в одноименном селе была объявлена экстренная эвакуация.

