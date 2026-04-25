Володин поблагодарил КНДР за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками

Председатель ГД Вячеслав Володин выразил благодарность корейскому народу и руководству страны за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы прибыли по поручению нашего президента Владимира Путина и еще раз в этой связи хочется подчеркнуть чувство благодарности нашим корейским коллегам", – сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном.

Спикер ГД РФ добавил, что Россия будет бережно хранить память о павших корейских военных. Кроме того, он высказал слова благодарности за то, как в КНДР хранят память о советских солдатах и офицерах, освобождавших Корею.

До этого в Пхеньяне возвели жилой квартал для семей бойцов, которые погибли во время операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Распоряжение о ее строительстве отдал лидер КНДР, который также присутствовал на церемонии передачи ключей от квартир.

