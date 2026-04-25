Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении 26 и 27 апреля

Москвичей в воскресенье и понедельник, 26 и 27 апреля, ожидает рекордно низкое атмосферное давление, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, 26-го числа атмосферное давление упадет до 727 миллиметров ртутного столба, что на 3 миллиметра ниже суточного рекорда, установленного в 1971 году.

При этом в понедельник барометры покажут 725 миллиметров, тогда как суточный рекорд принадлежит 1971 году, когда фиксировали 729,9 миллиметра ртутного столба. Уже во вторник давление начнет повышаться и значения вернутся в норму.

"Будьте внимательны к своему самочувствию, берегите себя и не забывайте принимать прописанные врачом препараты", – призвал Леус в своем телеграм-канале.

Ранее синоптики предупреждали, что 28 апреля в Москве может образоваться снежный покров до 5 сантиметров. В этот день столичный регион накроют осадки и штормовой ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

