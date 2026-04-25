Прощание с журналистом Пимановым пройдет 27 апреля

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Прощание с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым пройдет в понедельник, 27 апреля, на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в окружении.

"Предварительно в полдень, в прощальном зале Троекуровского кладбища", – сказал собеседник агентства.

Пиманов ушел из жизни 23 апреля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал острый инфаркт.

Соболезнования семье Пиманова выразили Владимир Путин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Минобороны Андрей Белоусов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал уход журналиста из жизни тяжелой утратой для общества в целом.