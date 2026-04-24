Смерть телеведущего Пиманова наступила на фоне острого инфаркта

Смерть ведущего программы "Человек и закон" на Первом канале Алексея Пиманова наступила в связи с острым инфарктом. Об этом сообщила ТАСС вдова журналиста Ольга Погодина.

Ранее близкие Пиманова также указывали, что кончина наступила на фоне проблем с сердцем. О смерти телеведущего стало известно 23 апреля, ему было 64 года.

Свои соболезнования семье Пиманова выразили Владимир Путин и официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат назвала новость о смерти журналиста внезапной и шокирующей.

Позднее к соболезнованиям присоединился помощник президента России Владимир Мединский. Он назвал телеведущего высочайшим профессионалом, который умел честно говорить со зрителем.

Официальный представитель МВД Ирина Волк также высказалась от лица ведомства. Она подчеркнула, что в своем творчестве Пиманов уделял большое внимание работе сотрудников органов внутренних дел и за освещение деятельности МВД в СМИ неоднократно поощрялся руководством министерства.