Скончался ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

На 65-м году жизни умер известный телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов. О его смерти сообщил Первый канал.

"Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу "Человек и закон". И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом "Красная звезда", – говорится в сообщении.

Смерть наступила на фоне проблем с сердцем. Близким и родным Пиманова выразили глубокие соболезнования.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. В 1989 году получил высшее образование в Московском институте связи, где освоил специальность "инженер радиосвязи и радиовещания". Параллельно проходил обучение на факультете журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

На протяжении 30 лет, начиная с 1996 года, вел программу "Человек и закон" на Первом канале. С того же года по 2010-й находился на должности гендиректора телекомпании "Останкино". В 2022 году был удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

Среди его работ фильмы "Крым", "Овечка Долли была злая и рано умерла", "Одиннадцать молчаливых мужчин" и другие.

