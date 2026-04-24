24 апреля, 13:36

Общество
Вдова Алексея Пиманова назвала смерть журналиста самой страшной трагедией

"Сердце билось за правду и народ": коллеги и близкие прощаются с Алексеем Пимановым

23 апреля стало известно о том, что журналист и ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет из-за проблем с сердцем. Его смерть прокомментировали не только близкие, но и многие знаменитости и политики. Подробности – в материале Москвы 24.

"Заслуженный авторитет и уважение"

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

23 апреля СМИ сообщили о смерти журналиста, телеведущего, режиссера и продюсера Алексея Пиманова. Причиной стал острый инфаркт, уточнила ТАСС вдова журналиста актриса Ольга Погодина.

Владимир Путин направил семье Пиманова телеграмму с соболезнованиями. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал смерть журналиста тяжелой утратой не только для профессиональной среды, но и для общества в целом.

Его многолетняя деятельность, активная гражданская позиция, способность объединять людей и защищать их права снискали ему заслуженный авторитет и уважение.
Сергей Лавров
министра иностранных дел РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала смерть ведущего программы "Человек и закон" в своем телеграм-канале.

"Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память", – написала она.

Свои соболезнования в связи со смертью журналиста также выразили помощник президента России Владимир Мединский, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минобороны Андрей Белоусов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, Росгвардия и другие.

Коллеги телеведущего также отреагировали на смерть Пиманова. Тележурналист Екатерина Стриженова написала в своем телеграм-канале, что журналист, возможно, слишком много работал.

Он делал очень нужную программу "Человек и закон" и разбирал тупиковые ситуации. Создал юридический центр для помощи людям. Я сама к Леше обращалась – нужно было спасти человека, и он, расследуя ситуацию, раскрыл схему черных риелторов, и их всех повязали. Трудно сосчитать, скольким людям он помог.
Екатерина Стриженова
журналист, телеведущая, заслуженная артистка РФ

Дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отметил в разговоре с телеканалом РЕН ТВ, что Пиманов был настоящим патриотом.

"Надо просто было быть с ним знакомым, чтобы понять, насколько он влюблен был в нашу страну, в русский народ, и сколько времени он посвящал тому, чтобы стране становилось лучше", – добавил Запашный.

В свою очередь, журналист, медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки написала в своем телеграм-канале, что голосом Пиманова в программе "Человек и закон" говорила "сама справедливость".

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналист и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале написала, что разговаривала с коллегой "только неделю назад", а ведущая Первого канала Елена Малышева рассказала, что ее с Пимановым связывала многолетняя дружба и совместная работа. Они встретились еще в 1997-м и вместе "восстановили и вернули в эфир знаменитую программу "Здоровье". Позже коллеги запустили проект "Жить здорово".

Он всегда верил в любовь и дружбу. Он всегда был настоящим другом, которому можно было позвонить в любое время суток. И встретиться. Даже ночью. Достаточно было просто сказать, что надо поговорить.
Елена Малышева
телеведущая, доктор медицинских наук, профессор

Диктор Первого канала Екатерина Андреева добавила в разговоре с РБК, что Пиманов был "настоящим мужчиной", а также "народной, а не пафосной звездой".

"Алексей всегда был очень добрым, отзывчивым, смелым человеком. Настоящим мужчиной в самом высоком смысле этого слова. Талант сочетался в нем с удивительной скромностью и простотой", – добавила Андреева.

Дата и место похорон Алексея Пиманова пока не известны.

"Самая страшная трагедия"

Фото: Алексей Пиманов и Ольга Погодина. РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алексей Пиманов родился в столице 9 февраля 1962 года. Окончил Московский институт связи в 1989 году по специальности "инженер радиосвязи и радиовещания", а параллельно учился в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и в 1992-м получил диплом факультета журналистики.

На телевидение Пиманов пришел в 1986-м и сначала работал видеоинженером, оператором, специальным корреспондентом. В 1992-м он стал автором, ведущим и режиссером программы "За Кремлевской стеной", затем выступал в качестве продюсера нескольких программ, в числе которых была "Человек и закон". С 1996-го являлся бессменным ведущим передачи, а также гендиректором телекомпании "Останкино" до 2010-го.

Он являлся продюсером многих ТВ-программ, в числе которых "Жить здорово", "Человек и закон", "Кремль-9", "Армейский магазин", "Тайны века" и другие. На его счету также сценарии и режиссура более чем 100 документальных фильмов, среди которых "Светлана Сталина. Побег из семьи", "Неизвестный Кремль", "Загадка убийства Кирова. Женский след", "Фетисов. 50 лет Славы" и так далее.

Пиманов развивался и в художественном кино, был кинопродюсером, сценаристом и режиссером проектов "Александровский сад", "Охота на Берию", "Галина", "Жуков", "Три дня в Одессе" и других.

Журналист и кинодеятель удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации" в 2022-м.

Телеведущий был в браке трижды. Первой супругой стала экономист Валерия Архипова, которая родила ему двух сыновей, Дениса и Артема. Наследники впоследствии работали вместе с отцом над программой "Человек и закон". Старший, Денис, рассказал изданию "СтарХит", что новость о смерти отца повергла его в шок, ведь накануне трагедии они общались по видеосвязи и ничто не предвещало беды.

Он был забавный, смешной, активный. Все было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось.
Денис Пиманов
сын телеведущего Алексея Пиманова

Со второй женой, Валентиной Ждановой, Пиманов познакомился во время работы над программой "За Кремлевской стеной". Телеведущий принял дочь супруги от предыдущих отношений как родную и дал ей свою фамилию.

Последней любовью Пиманова стала актриса Ольга Погодина. По данным СМИ, они познакомились в 2007-м: тогда Погодина проходила кастинг в фильм "Три дня в Одессе", режиссером которого был Пиманов. С течением времени профессиональные отношения переросли в роман. Однако пара не стремилась афишировать связь: свадьба была тайной, состоялась в 2013-м, а общественность узнала об этом позже.

Погодина отмечала в интервью, что между ними с мужем не было ревности. Пиманов, в свою очередь, делился с журналистами, что третья супруга отлично поладила с его взрослыми детьми от предыдущих браков. Ольга назвала смерть мужа "самой страшной трагедией", сообщает сайт "Комсомольской правды".

утраты общество истории

