Вдова Алексея Пиманова назвала смерть журналиста самой страшной трагедией

23 апреля стало известно о том, что журналист и ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет из-за проблем с сердцем. Его смерть прокомментировали не только близкие, но и многие знаменитости и политики. Подробности – в материале Москвы 24.

"Заслуженный авторитет и уважение"

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

23 апреля СМИ сообщили о смерти журналиста, телеведущего, режиссера и продюсера Алексея Пиманова. Причиной стал острый инфаркт, уточнила ТАСС вдова журналиста актриса Ольга Погодина.

Владимир Путин направил семье Пиманова телеграмму с соболезнованиями. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал смерть журналиста тяжелой утратой не только для профессиональной среды, но и для общества в целом.





Сергей Лавров министра иностранных дел РФ Его многолетняя деятельность, активная гражданская позиция, способность объединять людей и защищать их права снискали ему заслуженный авторитет и уважение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала смерть ведущего программы "Человек и закон" в своем телеграм-канале.

"Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память", – написала она.

Свои соболезнования в связи со смертью журналиста также выразили помощник президента России Владимир Мединский, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минобороны Андрей Белоусов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, Росгвардия и другие.

Коллеги телеведущего также отреагировали на смерть Пиманова. Тележурналист Екатерина Стриженова написала в своем телеграм-канале, что журналист, возможно, слишком много работал.





Екатерина Стриженова журналист, телеведущая, заслуженная артистка РФ Он делал очень нужную программу "Человек и закон" и разбирал тупиковые ситуации. Создал юридический центр для помощи людям. Я сама к Леше обращалась – нужно было спасти человека, и он, расследуя ситуацию, раскрыл схему черных риелторов, и их всех повязали. Трудно сосчитать, скольким людям он помог.

Дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отметил в разговоре с телеканалом РЕН ТВ, что Пиманов был настоящим патриотом.

"Надо просто было быть с ним знакомым, чтобы понять, насколько он влюблен был в нашу страну, в русский народ, и сколько времени он посвящал тому, чтобы стране становилось лучше", – добавил Запашный.

В свою очередь, журналист, медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки написала в своем телеграм-канале, что голосом Пиманова в программе "Человек и закон" говорила "сама справедливость".



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналист и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале написала, что разговаривала с коллегой "только неделю назад", а ведущая Первого канала Елена Малышева рассказала, что ее с Пимановым связывала многолетняя дружба и совместная работа. Они встретились еще в 1997-м и вместе "восстановили и вернули в эфир знаменитую программу "Здоровье". Позже коллеги запустили проект "Жить здорово".





Елена Малышева телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Он всегда верил в любовь и дружбу. Он всегда был настоящим другом, которому можно было позвонить в любое время суток. И встретиться. Даже ночью. Достаточно было просто сказать, что надо поговорить.

Диктор Первого канала Екатерина Андреева добавила в разговоре с РБК, что Пиманов был "настоящим мужчиной", а также "народной, а не пафосной звездой".

"Алексей всегда был очень добрым, отзывчивым, смелым человеком. Настоящим мужчиной в самом высоком смысле этого слова. Талант сочетался в нем с удивительной скромностью и простотой", – добавила Андреева.

Дата и место похорон Алексея Пиманова пока не известны.

"Самая страшная трагедия"

Фото: Алексей Пиманов и Ольга Погодина. РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алексей Пиманов родился в столице 9 февраля 1962 года. Окончил Московский институт связи в 1989 году по специальности "инженер радиосвязи и радиовещания", а параллельно учился в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и в 1992-м получил диплом факультета журналистики.

На телевидение Пиманов пришел в 1986-м и сначала работал видеоинженером, оператором, специальным корреспондентом. В 1992-м он стал автором, ведущим и режиссером программы "За Кремлевской стеной", затем выступал в качестве продюсера нескольких программ, в числе которых была "Человек и закон". С 1996-го являлся бессменным ведущим передачи, а также гендиректором телекомпании "Останкино" до 2010-го.

Он являлся продюсером многих ТВ-программ, в числе которых "Жить здорово", "Человек и закон", "Кремль-9", "Армейский магазин", "Тайны века" и другие. На его счету также сценарии и режиссура более чем 100 документальных фильмов, среди которых "Светлана Сталина. Побег из семьи", "Неизвестный Кремль", "Загадка убийства Кирова. Женский след", "Фетисов. 50 лет Славы" и так далее.

Пиманов развивался и в художественном кино, был кинопродюсером, сценаристом и режиссером проектов "Александровский сад", "Охота на Берию", "Галина", "Жуков", "Три дня в Одессе" и других.

Журналист и кинодеятель удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации" в 2022-м.

Телеведущий был в браке трижды. Первой супругой стала экономист Валерия Архипова, которая родила ему двух сыновей, Дениса и Артема. Наследники впоследствии работали вместе с отцом над программой "Человек и закон". Старший, Денис, рассказал изданию "СтарХит", что новость о смерти отца повергла его в шок, ведь накануне трагедии они общались по видеосвязи и ничто не предвещало беды.





Денис Пиманов сын телеведущего Алексея Пиманова Он был забавный, смешной, активный. Все было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось.

Со второй женой, Валентиной Ждановой, Пиманов познакомился во время работы над программой "За Кремлевской стеной". Телеведущий принял дочь супруги от предыдущих отношений как родную и дал ей свою фамилию.

Последней любовью Пиманова стала актриса Ольга Погодина. По данным СМИ, они познакомились в 2007-м: тогда Погодина проходила кастинг в фильм "Три дня в Одессе", режиссером которого был Пиманов. С течением времени профессиональные отношения переросли в роман. Однако пара не стремилась афишировать связь: свадьба была тайной, состоялась в 2013-м, а общественность узнала об этом позже.

Погодина отмечала в интервью, что между ними с мужем не было ревности. Пиманов, в свою очередь, делился с журналистами, что третья супруга отлично поладила с его взрослыми детьми от предыдущих браков. Ольга назвала смерть мужа "самой страшной трагедией", сообщает сайт "Комсомольской правды".