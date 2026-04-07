07 апреля, 13:00

SkyTG24: поколения дизайнеров признают основателя Diesel образцом для подражания

"Сделать людей счастливыми": каких принципов придерживался дизайнер Адриано Гольдшмид

Итальянский дизайнер и основатель культового бренда Diesel Адриано Гольдшмид умер после борьбы с онкологией в возрасте 82 лет. Об успешной карьере Гольдшмида, построенной без профессионального образования, расскажет Москва 24.

"Человеческое наследие"

Фото: Getty Images

6 апреля стало известно о кончине 82-летнего итальянского дизайнера Адриано Гольдшмида, который был основателем бренда одежды и аксессуаров Diesel. Причиной смерти стала онкология.

"Прощай, мой первый босс. Мой наставник. Покойся с миром", – отреагировал на смерть коллеги сооснователь бренда Ренцо Россо в своих соцсетях.

За более чем 50-летнюю карьеру Адриано подготовил поколения дизайнеров, уделяя много времени и внимания студентам и молодым специалистам.

"Его человеческое наследие, пожалуй, столь же значимо, как и его профессиональное: поколения дизайнеров, которые сегодня возглавляют индустрию, признают его образцом для подражания", – отмечено в материале на портале телеканала SkyTG24.

Гольдшмид продвигал принцип постоянного "перезапуска" в модной индустрии, согласно которому после достигнутого успеха нужно снова начать с нуля. При этом в бизнесе Адриано ориентировался не на показатели продаж, а на человеческие индикаторы.

Наша цель – сделать людей счастливыми. Когда я что-то создаю, мне нравится представлять своего потребителя, улыбающегося перед зеркалом.
Адриано Гольдшмид
дизайнер

Журналисты сообщили, что дизайнер до последнего активно работал: участвовал в профильных выставках, общался с производителями денима, интересовался новейшими технологиями. Кроме того, по данным СМИ, компания Pioneer Denim запланировала представить на показе в Амстердаме 14 апреля коллекцию, в числе которой были бы созданные Адриано модели.

"Крестный отец денима"

Фото: Getty Images/John Sciulli

Адриано Гольдшмид родился в 1943 году в Италии. Изначально он мечтал стать горнолыжником, а в моду попал случайно, не имея профильного дизайнерского образования. В начале 1970-х по совету друга он начал торговать импортными джинсами у входа в ночной клуб. Позже ему удалось открыть магазин King's Shop на горнолыжном курорте, где, по данным СМИ, одевалась международная элита.

В 1974-м он уже основал бренд Daily Blue, который превратил джинсы из рабочей в дизайнерскую одежду, предлагая новые силуэты, необычные цвета и, соответственно, более высокую цену.

"Я ничего не знал о пошиве и дизайне одежды… Первая партия началась с похода в магазин тканей в моем родном городе, покупки необычных тканей по очень высокой цене и работы над пошивом с моим портным… Продукт получился чрезвычайно дорогим, и в каком-то смысле я случайно создал джинсы премиум-класса", – вспоминал Гольдшмид в интервью в 2023-м.

В 1981-м Гольдшмид создал креативную платформу Genious Group, которая поддерживала начинающих дизайнеров и впоследствии стала стартовой точкой для будущих культовых брендов, в числе которых Diesel и Replay.

По данным СМИ, именно Адриано придумал технику состаривания джинсов stonewash. Она была разработана в 1980-х и представляла собой стирку джинсов с пемзой. Впоследствии дизайнер экспериментировал с экологичными материалами, внедрял переработку и щадящие методы производства.

